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На пляжі Одещини загинув від міни відпочивальник

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 19:39
пляж в одесі. 28 травня. фото: getty images

На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник.

Джерело: Одеська міська рада, радник начальника Одеської обласної військової адміністрацій Сергій Братчук

Дослівно: "На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям".

Деталі: На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

Братчук нагадав, що всі пляжі Одеської області заміновано, щоби запобігти висадці російського десанту. За його словами, Чорноморський флот Росії також замінував море вздовж українського узбережжя, а міни зриває з якоря і течією відносить до берега.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: За кілька годин до вибуху, на один з пляжів Одещини прибило російську морську міну. Братчук укотре нагадав, що купатися в морі та відпочивати на пляжах заборонено через небезпеку.

Теми: Одеська областьЧорне моремінуванняпляжі
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