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Окупанти обстріляли Бахмут і Торецьк: двоє загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 8 вересня 2022, 16:02
Окупанти обстріляли Бахмут і Торецьк: двоє загиблих
Фото прокуратури

Двоє людей загинули і четверо отримали поранення внаслідок обстрілів окупантами Бахмута і Торецька 8 вересня.

Джерело: Офіс генпрокурора у Facebook

Дослівно ОГП: "8 вересня окупаційні війська РФ здійснили масований обстріл з реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини м. Бахмута Донецької області. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий мешканець загинув, ще четверо отримали поранення".

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Деталі: Також загарбники обстріляли з артилерії смт. Нью-Йорк та м.Торецьк, внаслідок чого біля власного будинку загинула жінка. 

 
Фото прокуратури

За цими фактами Донецька обласна прокуратура здійснюється досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Теми: Донецька областьБахмутвійнажертви
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