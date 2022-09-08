Корегувальниця вогню окупантів, яка вийшла під заставу, втекла з України
Колишня директорка київського Печерського ліцею № 75 Алла Душкіна, яку звинувачують у тому, що вона корегувала вогонь окупантів і яку випустили під заставу у 500 тис. грн, втекла з України, підтвердили джерела УП у правоохоронних органах.
Джерело: джерела УП в правоохоронних органах, коментар пресслужб Київської обласної прокуратури, Держприкордонслужби
Деталі: В Київській облпрокуратурі повідомили, що перевіряють інформацію щодо перетину кордону обвинуваченою.
Водночас там пояснили, що раніше "прокуратура у суді клопотала про застосування до обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави".
Зараз прокурорами отримано ухвалу суду щодо примусового приводу Душкіної у зв’язку з її неявкою на судові засідання. "Обвинувачену буде оголошено у розшук та повернуто заставу в дохід держави", - додали у прокуратурі.
Крім того, у відомстві зазначили, що надсилали відповідні документи щодо обвинуваченої до Держприкордонслужби.
У Держприкордонслужбі УП пояснили, що під час оформлення громадян на кордоні діють у рамках чинного законодавства.
Дослівно: "Прикордонники не можуть знати всієї інформації про розслідування правоохоронних органів, а керуються рішеннями суду або відповідними дорученнями уповноважених державних органів".
Прикордонник переконують, що якщо стосовно якоїсь людини виноситься рішення про заборону виїзду із країни – воно виконується при спробі перетнути кордон. "В інших випадках прикордонники не мають право завертати людину, зокрема, якщо вона має всі необхідні документи для перетину і стосовно якої наразі немає обмежень на виїзд із країни", - додали у відомстві.
Знати більше: Чому не можна відпускати коригувальників і колаборантів під заставу
Що було раніше: У серпні Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню, тепер їх не випускатимуть під заставу.