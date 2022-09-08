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Корегувальниця вогню окупантів, яка вийшла під заставу, втекла з України

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 вересня 2022, 16:16
Алла Душкіна, фото: Facebook

Колишня директорка київського Печерського ліцею № 75 Алла Душкіна, яку звинувачують  у тому, що вона корегувала вогонь окупантів і яку випустили під заставу у 500 тис. грн, втекла з України, підтвердили джерела УП у правоохоронних органах.

Джерело: джерела УП в правоохоронних органах, коментар пресслужб Київської обласної прокуратури, Держприкордонслужби

Деталі: В Київській облпрокуратурі повідомили, що перевіряють інформацію щодо перетину кордону обвинуваченою.

Водночас там пояснили, що раніше "прокуратура у суді клопотала про застосування до обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави".

Зараз прокурорами отримано ухвалу суду щодо примусового приводу Душкіної у зв’язку з її неявкою на судові засідання. "Обвинувачену буде оголошено у розшук та повернуто заставу в дохід держави", - додали у прокуратурі.

Крім того, у відомстві зазначили, що надсилали відповідні документи щодо обвинуваченої до Держприкордонслужби.

У Держприкордонслужбі УП пояснили, що під час оформлення громадян на кордоні діють у рамках чинного законодавства.

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Дослівно: "Прикордонники не можуть знати всієї інформації про розслідування правоохоронних органів, а керуються рішеннями суду або відповідними дорученнями уповноважених державних органів".

Прикордонник переконують, що якщо стосовно якоїсь людини виноситься рішення про заборону виїзду із країни – воно виконується при спробі перетнути кордон. "В інших випадках прикордонники не мають право  завертати людину, зокрема, якщо вона має всі необхідні документи для перетину і стосовно якої наразі немає обмежень на виїзд із країни", - додали у відомстві.

Знати більше: Чому не можна відпускати коригувальників і колаборантів під заставу

Що було раніше: У серпні Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню, тепер їх не випускатимуть під заставу.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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