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Корегувальників вогню не випускатимуть під заставу: Рада прийняла рішення

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 14:02
ФОТО: WIKIPEDIA

Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню, тепер їх не випускатимуть під заставу.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Тепер неможливо вийти під заставу до суду"

Деталі: Він повідомив, що правка до законопроєкту №7431 була прийнята народними обранцями в цілому.

Дізнатись більше: Чому не можна відпускати коригувальників і колаборантів під заставу

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Теми: війнаВерховна РадаУкраїна
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