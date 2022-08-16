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Корегувальників вогню не випускатимуть під заставу: Рада прийняла рішення

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 14:02
Корегувальників вогню не випускатимуть під заставу: Рада прийняла рішення
ФОТО: WIKIPEDIA

Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню, тепер їх не випускатимуть під заставу.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Тепер неможливо вийти під заставу до суду"

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Деталі: Він повідомив, що правка до законопроєкту №7431 була прийнята народними обранцями в цілому.

Дізнатись більше: Чому не можна відпускати коригувальників і колаборантів під заставу

Теми: війнаВерховна РадаУкраїна
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