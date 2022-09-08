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Активний сухопутний компонент росіян на фронті порядка 170 тисяч осіб – розвідка

Альона Мазуренко Четвер, 8 вересня 2022, 18:45
Активний сухопутний компонент росіян на фронті порядка 170 тисяч осіб – розвідка
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що по всій лінії фронту постійно діють 110 батальйонних тактичних груп ворога, також окупанти можуть мобілізувати 90 тисяч росіян.

Джерело: подкаст "Української правди" та "Центру оборонних стратегій" "(не)Безпечна країна"

Пряма мова: "Ми кажемо, що активний сухопутний компонент (окупантів - ред.) це десь порядка 170 тисяч осіб. Зараз активно використовується 110-111 батальйонних тактичних груп, які постійно діють по всій лінії фронту.

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Ми чітко розуміємо як вони зараз формують резерви і проводять мобілізаційні заходи: це так звані добровольці, так звані патріотичні батальйони, резервісти того ж самого "Боевого армейского резерва страны", приватні військові компанії.

Ми підрахували і знаємо, якщо ці заходи вони проведуть, це порядка 90 тисяч військовослужбовців, які будуть мобілізовані і залучені до бойових дій".

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Нагадаємо: 

  • Представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців. 

Теми: розвідкаЗбройні силиРосіявійна
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