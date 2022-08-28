Росія планує мобілізувати близько 90 тисяч вояк – розвідка

Представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців.

Джерело: Скібіцький в ефірі телемарафону, пресслужба ГУР

Пряма мова: "При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави".

Деталі: За словами Скібіцького, наразі Росія має значні проблеми в комплектуванні збройних сил.

Пряма мова: "Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе мобілізація більшої кількості осіб в РФ? Мабуть, все ж таки ні. Тому що моральний стан військовослужбовців, як ведуть бойові дії, знижується, по-перше.

По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав ЗС РФ все менше охочих. Крім того, розпочалася паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну".