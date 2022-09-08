Держсекретар США відвідав зруйнований росіянами Ірпінь

Ентоні Блінкен в Ірпені, фото з Telegram Олексія Кулеби

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер відвідав Ірпінь та побачив руйнування після російського вторгнення.

Про це повідомив голово Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, пише "Європейська правда".

"Знищені автівки, сліди від обстрілів, зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура. Пан Блінкен мав змогу особисто побачити наслідки воєнної агресії Росії проти України", - написав Кулеба у Телеграм-каналі.

8 вересня Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він повідомив про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню на суму $675 млн.

До нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.