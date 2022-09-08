Держсекретар США відвідав зруйнований росіянами Ірпінь

Ентоні Блінкен в Ірпені, фото з Telegram Олексія Кулеби

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер відвідав Ірпінь та побачив руйнування після російського вторгнення.

Про це повідомив голово Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, пише "Європейська правда".

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"Знищені автівки, сліди від обстрілів, зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура. Пан Блінкен мав змогу особисто побачити наслідки воєнної агресії Росії проти України", - написав Кулеба у Телеграм-каналі.

8 вересня Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він повідомив про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню на суму $675 млн.

До нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.