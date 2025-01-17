Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти гарну угоду щодо закінчення війни – Блінкен

Нова адміністрація Білого дому на чолі Дональдом Трампом має необхідні передумови, щоб допомогти Україні укласти гарну угоду щодо завершення російсько-української війни і встановлення довготривалого миру, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресконференцію Блінкена

Пряма мова держсекретаря: "Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, що коли та якщо українці захочуть і вирішать (проводити переговори, – ред.) – вона може допомогти досягти гарної угоди".

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Деталі: Він підкреслив, що для гарної угоди потрібно добитися припинення вогню, яке має бути стійким і довготривалим і не дати Путіну можливості перепочити, переозброїтися й повернутися до агресії.

"Будь-яке припинення вогню має включати ефективне стримування, необхідне для того, щоб він (Путін, – Ред.) не атакував знову", – сказав Блінкен.

Він зазначив, що є багато способів зробити це, і чинна адміністрація обговорювала їх із європейськими партнерами, а також ділилася з прийдешньою адміністрацією Трампа.

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Держсекретар наголосив, що адміністрація Джо Байдена допомогла Україні зробити так, щоб "план Путіна стерти Україну з мапи, включити її до складу Росії, щоб реалізувати свої імперські плани" не втілився у життя.

Він також додав, що наразі уже помітний вплив на російську економіку, і що "тягар, який наклала нинішня адміністрація на Росію, стає все важчим".

"Україна стоїть, і це найважливіше з усього", – заявив Блінкен.

Підсумовуючи, він висловив сподівання, що наступне керівництво США зможе реалізувати всі попередні досягнення на цьому напрямку та забезпечити, щоб Україна не лише вижила, але дійсно процвітала.

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