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У Росії залишилось менше 200 "Іскандерів", але є тисячі ракет, яким більше 30 років – розвідка

Альона Мазуренко Четвер, 8 вересня 2022, 19:34
У Росії залишилось менше 200 Іскандерів, але є тисячі ракет, яким більше 30 років – розвідка
"ІСКАНДЕР". ФОТО РИА НОВОСТИ

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що в Росії залишилося менше 200 "Іскандерів" і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізовувати.

Джерело: подкаст "Української правди" та "Центру оборонних стратегій" "(не)Безпечна країна"

Пряма мова: "У них дефіцит в "Іскандерах", у них залишилося менше 200 - це реальність. "Іскандер" зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застовували в район Києва, з території Білорусі.

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Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 - це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Її переробляють. Їх порядка 7 тисяч.

Дуже просто тоді робити утилізацію. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистаить цих ракет ще на 3 роки.

Система "Калібр", по підрахункам, вони могли вироблять в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комлектуючих не російського виробництва". 

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Теми: зброяРосіявійнарозвідка
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