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Зеленський підтвердив звільнення Балаклії

Катерина ТищенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 21:40
Зеленський підтвердив звільнення Балаклії
скріншот відео звернення військових до президента щодо звільнення Балаклії

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.

Джерело: Зеленський у Telegram

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Деталі: Президент опублікував відеозвернення військових із звільненої Балаклії.

"Пане президенте, пане головнокомандувачу, місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано. Російські окупаційні війська відійшли. Спецпідрозділ Головного управління розвідки "Kraken". Сьогодні 8 вересня, 16:00", - говорить український військовослужбовець на опублікованому відео. Він стоїть на даху на прапорі РФ, а позаду нього встановлено прапор України.

Дослівно Зеленський: "Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!"

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Що передувало: Українські захисники 8 вересня публікували фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців. Офіційного підтвердження про звільнення населеного пункту досі не було. 

Теми: ЗеленськийдеокупаціяХарківська область
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