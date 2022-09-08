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Українські військові публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців

Альона Мазуренко Четвер, 8 вересня 2022, 19:46
скриншот прапор над Балаклійською міськрадою

Українські захисники 8 вересня публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців. Офіційного підтвердження про звільнення населеного пункту наразі немає. 

Джерело: Telegram-канали, нардепи Олексій Гончаренко і Роман Лозинський у Facebook

Деталі: 8 вересня українські захисники у соцмережах почали публікувати відео та фото із Балаклії, котра була в російській окупації.

Зокрема, над містом і в його центрі уже майорить український прапор. 

Військові також публікують відео зустрічі із місцевими мешканцями та зачистки території від окупантів.  

Крім того, у мережі поширюють відео з підняттям українського прапора у населених пунктах Волохів Яр і Борщівка.

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6 вересня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк наголошувала, що військове керівництво не поспішає оголошувати про звільнення нових земель, тому що спершу треба провести зачистку території, розмінування та, щоб не наразити щойно звільнену територію під шквальний вогонь ворога.

Нагадаємо: 

  • В неділю 4 вересня стало відомо, що українські військові звільнили смт Високопілля на Херсонщині.
  • 4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення двох населених пунктів на півдні України і одного – на Донеччині.
  • 6 вересня стало відомо, що українські захисники звільнили деякі населені пункти на півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території. 
  • 7 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники мають хороші новини у Харківській області, проте зараз іще не час відкрито називати відвойовані населені пункти.
  • Війська РФ захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім залишив місто — виїхав до Росії. 

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Теми: Харківська областьокупаціявійна
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