Українські військові публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців

Українські захисники 8 вересня публікують фото та відео з Балаклії, яка була в окупації 6 місяців. Офіційного підтвердження про звільнення населеного пункту наразі немає.

Джерело: Telegram-канали, нардепи Олексій Гончаренко і Роман Лозинський у Facebook

Деталі: 8 вересня українські захисники у соцмережах почали публікувати відео та фото із Балаклії, котра була в російській окупації.

Зокрема, над містом і в його центрі уже майорить український прапор.

Військові також публікують відео зустрічі із місцевими мешканцями та зачистки території від окупантів.

Крім того, у мережі поширюють відео з підняттям українського прапора у населених пунктах Волохів Яр і Борщівка.

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6 вересня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк наголошувала, що військове керівництво не поспішає оголошувати про звільнення нових земель, тому що спершу треба провести зачистку території, розмінування та, щоб не наразити щойно звільнену територію під шквальний вогонь ворога.

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