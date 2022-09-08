Зеленський розповів про зерно в Азію і Африку: Щодня доводиться спростовувати російську брехню

Президент Володимир Зеленський повідомив лише за добу з українських портів вийшли чотири судна з агропродукцією для азійських країн. За його словами, географія українського аграрного експорту морем дуже широка.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Тільки за сьогодні (8 вересня - ред.) з наших портів вийшли чотири судна з агропродукцією для азійських країн.

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В ці години на розвантаження до порту Судану заходять понад 65 тисяч тонн продовольчої пшениці. Вчора вийшов балкер із пшеницею для Кенії – більш як 50 тисяч тонн.

Зараз в Одесі завантажуються судна для Лівану та Лівії. У порту Південний чекає на завантаження судно, яке прямуватиме в Індію... Тобто географія українського аграрного експорту морем дуже широка.

Буквально кожен день роботи зернової експортної ініціативи спростовує російську брехню щодо неї".

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Деталі: Президент наголосив, що Україна постачає агропродукцію споживачам із різних континентів.

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