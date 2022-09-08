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Зеленський розповів про зерно в Азію і Африку: Щодня доводиться спростовувати російську брехню

Альона Мазуренко Четвер, 8 вересня 2022, 23:00
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Володимир Зеленський повідомив лише за добу з українських портів вийшли чотири судна з агропродукцією для азійських країн. За його словами, географія українського аграрного експорту морем дуже широка.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Тільки за сьогодні (8 вересня - ред.) з наших портів вийшли чотири судна з агропродукцією для азійських країн.

В ці години на розвантаження до порту Судану заходять понад 65 тисяч тонн продовольчої пшениці. Вчора вийшов балкер із пшеницею для Кенії – більш як 50 тисяч тонн.

Зараз в Одесі завантажуються судна для Лівану та Лівії. У порту Південний чекає на завантаження судно, яке прямуватиме в Індію... Тобто географія українського аграрного експорту морем дуже широка.

Буквально кожен день роботи зернової експортної ініціативи спростовує російську брехню щодо неї".

Деталі: Президент наголосив, що Україна постачає агропродукцію споживачам із різних континентів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються. ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.
  • Президент України Володимир Зеленський відповів російському диктатору і повідомив, що українське "зерно було експортоване на три континенти" – в Африку, Азію і Європу.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 8 вересня погодився з президентом РФ Володимиром Путіним у тому, що поставки зерна з України нібито здійснюються до розвинених, а не до найбідніших країн - цю тезу напередодні спростували МЗС та Мінінфраструктури України.
  • У рамках "зернової ініціативи" з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. У країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу - 32 судна з 0,85 млн тонн, в Африку - 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

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Теми: зерноЗеленський
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