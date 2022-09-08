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У США оцінили втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії

"Європейська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 23:18
У США оцінили втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії
ГЕНЕРАЛ МАРК МІЛЛІ, ФОТО GETTY IMAGES

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що, за оцінками американської сторони, втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії оцінюються тисячами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Міллі заявив за підсумками п’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України в четвер (формат "Рамштайн").

"Минуло понад пів року відтоді, як Росія розпочала незаконне вторгнення у вільну та незалежну країну під назвою Україна, яка є вільною та незалежною з 1991 року. За цей час, за останні пів року, українці витримали жорстокі напади на свою столицю та інші великі міські райони по всій країні. Вони витримали незліченні ракетні та артилерійські удари. Вони понесли жорстоку ціну - тисячі, десятки тисяч убитими і пораненими", – заявив американський генерал.

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Він не уточнив, чи йдеться саме про військові втрати, чи в це число входить також і цивільне населення. А втім, пізніше Міллі додав, що "через невибіркові атаки Росії загинули багато мирних жителів, а біженців і внутрішньо переміщених осіб – майже 15 мільйонів".

"Український народ зазнав величезних страждань, але все ж залишається вільною, незалежною та суверенною країною. Україна залишається сильною та вільною завдяки хоробрості свого народу, компетентності війська та підтримці міжнародного співтовариства", – наголосив він.

Наприкінці серпня головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний заявив, що на війні проти російських загарбників загинули майже 9 тисяч українських героїв.

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Раніше міністерство оборони США опублікувало список озброєння, яке увійде до нового пакету допомоги Україні вартістю $675 мільйонів. Зокрема до нового пакету допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

Теми: СШАвійна
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