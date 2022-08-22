Залужний озвучив втрати: майже 9 тисяч українських героїв

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що на війні проти російських загарбників загинули майже 9 тисяч українських героїв.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час.

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Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули".

Що було раніше:

У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.

На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

6 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні військовослужбовців вбитими і до 500 пораненими.

14 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення росіян 3,5 тисячі українських захисників відзначили державними нагородами посмертно.

Станом на 22 серпня українські захисники знищили – 45 400 російських військових, 1 919 танків та 1 032 артилерійські системи.