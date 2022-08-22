Залужний озвучив втрати: майже 9 тисяч українських героїв

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що на війні проти російських загарбників загинули майже 9 тисяч українських героїв.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час.

Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули".

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