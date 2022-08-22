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Залужний озвучив втрати: майже 9 тисяч українських героїв

Альона Мазуренко Понеділок, 22 серпня 2022, 15:20
Залужний озвучив втрати: майже 9 тисяч українських героїв
Залужний, фото: Facebook-сторінка головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що на війні проти російських загарбників загинули майже 9 тисяч українських героїв.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час.

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Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули".

Що було раніше:

  • У середині травня президент Володимир Зеленський заявляв, що в боях з російськими окупантами на найскладніших напрямках на Сході країни може гинути від 50 до 100 українських військових.
  • На початку червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.
  • 6 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні військовослужбовців вбитими і до 500 пораненими.
  • 14 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення росіян 3,5 тисячі українських захисників відзначили державними нагородами посмертно.
  • Станом на 22 серпня українські захисники знищили – 45 400 російських військових, 1 919 танків та 1 032 артилерійські системи.

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Теми: Збройні силивійнавбивство
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