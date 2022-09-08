План санкцій проти РФ виконаний на 70% – Єрмак
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про виконання на 70% плану санкцій проти РФ, представленого у квітні цього року.
Джерело: Єрмак під час засідання Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії, що пройшло у форматі відеоконференції, повідомляє сайт президента
Деталі: Єрмак привітав членів групи "з досягненням вагомого результату – виконанням на 70% Плану дій, представленого у квітні цього року".
Керівник ОП запропонував членам групи Єрмака-Макфола нові ідеї для обговорення. Насамперед ідеться про документ щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму.
Іще одним важливим питанням, як зазначив Єрмак, є заборона на отримання віз російськими громадянами.
Учасники зустрічі також обговорили необхідність запровадження санкцій у галузі атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії. Також ішлося про системну покрокову реалізацію обмеження ціни на російську нафту, що суттєво зменшить надходження до бюджету РФ і вплине на її нафтовидобувну галузь.
Передісторія:
- 20 квітня робоча група при президентові показала план санкцій, які Україна пропонуватиме запровадити проти РФ: крім енергетичного ембарго, у ньому є заходи, які мають не допустити уникнення вже накладених санкцій та посилити фінансову ізоляцію ворога.
- 18 червня Єрмак повідомляв, що санкційний план щодо Росії виконали майже наполовину.