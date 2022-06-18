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Єрмак: Санкційний план щодо Росії виконали майже наполовину

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 12:27
Андрій Єрмак. Фото з Telegram

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що санкційний план щодо Росії виконали майже наполовину.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова голови ОПУ: "Санкційний План дій групи Макфола-Єрмака вже виконано на 48%.

США ввели нові фінансові обмеження, Швейцарія приєдналася до 6-го пакету санкцій ЄС, а Велика Британія ввела санкції проти патріарха Кирила".

Деталі: Водночас Єрмак додав, що поки що немає прогресу щодо санкцій в енергетичній та транспортній сферах.

Також Україна чекає на визнання Росії країною-спонсором тероризму.

За словами Єрмака, Кремль продовжує шантажувати Європу, скоротивши поставки газу до Німеччини на 60% і до Італії на 15%.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що санкції проти Росії, яка напала на Україну, діятимуть доти, доки Москва не досягне "справедливої ​​угоди" з Києвом.
  • За його словами, те, які умови угоди будуть справедливими, може визначити лише сама Україна, "це не може і не диктуватиме ніхто в Європі".

Теми: Андрій ЄрмакРосіясанкції
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