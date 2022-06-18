Єрмак: Санкційний план щодо Росії виконали майже наполовину

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що санкційний план щодо Росії виконали майже наполовину.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова голови ОПУ: "Санкційний План дій групи Макфола-Єрмака вже виконано на 48%.



США ввели нові фінансові обмеження, Швейцарія приєдналася до 6-го пакету санкцій ЄС, а Велика Британія ввела санкції проти патріарха Кирила".

Деталі: Водночас Єрмак додав, що поки що немає прогресу щодо санкцій в енергетичній та транспортній сферах.

Також Україна чекає на визнання Росії країною-спонсором тероризму.

За словами Єрмака, Кремль продовжує шантажувати Європу, скоротивши поставки газу до Німеччини на 60% і до Італії на 15%.

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