США і союзники обговорили подальшу підтримку України
Президент Штатів Джо Байден провів із главами союзних держав відеоконференцію, на якій ішлося про ситуацію в Україні та продовження її військової та економічної підтримки.
Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Сьогодні президент провів відеоконференцію із союзниками і партнерами, аби підкреслити важливість міжнародної підтримки України, в тому числі шляхом подальшого забезпечення оборонної й економічної допомоги, а також безперервного покладення витрат на Росію з метою притягнути Кремль до відповідальності за агресію".
Деталі: Вона зауважила, що учасники відеоконференції також обговорили використання Росією енергоносіїв як зброї. У цьому контексті йшлося про додаткові кроки для забезпечення сталого й доступного енергопостачання в Європу.
"Сторони зобов’язалися продовжувати тісні консультації з цього питання", – підсумувала Жан-П’єр.
Що передувало: Раніше повідомлялся, що Байден у четвер проведе відеоконференцію із союзниками щодо наступних кроків на підтримку України у війні з Росією.