США і союзники обговорили подальшу підтримку України

Президент Штатів Джо Байден провів із главами союзних держав відеоконференцію, на якій ішлося про ситуацію в Україні та продовження її військової та економічної підтримки.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні президент провів відеоконференцію із союзниками і партнерами, аби підкреслити важливість міжнародної підтримки України, в тому числі шляхом подальшого забезпечення оборонної й економічної допомоги, а також безперервного покладення витрат на Росію з метою притягнути Кремль до відповідальності за агресію".

Деталі: Вона зауважила, що учасники відеоконференції також обговорили використання Росією енергоносіїв як зброї. У цьому контексті йшлося про додаткові кроки для забезпечення сталого й доступного енергопостачання в Європу.

"Сторони зобов’язалися продовжувати тісні консультації з цього питання", – підсумувала Жан-П’єр.

Що передувало: Раніше повідомлялся, що Байден у четвер проведе відеоконференцію із союзниками щодо наступних кроків на підтримку України у війні з Росією.