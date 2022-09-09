Росіяни вночі знову обстріляли Харків, влучили у навчальний заклад – мер

Вночі 9 вересня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, зокрема влучили у навчальний заклад.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Вночі також було обстріляно Салтівський район. Постраждав один із вищих навчальних закладів. Руйнування та завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС".

Що передувало: Напередодні росіяни обстрілювали Харків із реактивних систем залпового вогню, у Чугуївській громаді внаслідок обстрілу загинула жінка.