Росіяни вночі знову обстріляли Харків, влучили у навчальний заклад – мер
П'ятниця, 9 вересня 2022, 05:55
Вночі 9 вересня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова, зокрема влучили у навчальний заклад.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Пряма мова: "Вночі також було обстріляно Салтівський район. Постраждав один із вищих навчальних закладів. Руйнування та завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС".
Що передувало: Напередодні росіяни обстрілювали Харків із реактивних систем залпового вогню, у Чугуївській громаді внаслідок обстрілу загинула жінка.
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