На Херсонщині окупанти закрили селище і використовують цивільних як "живий щит" – штаб
П'ятниця, 9 вересня 2022, 07:18
На Херсонщині росіяни через контрнаступ українських військових закрили селище на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як "живим щитом".
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У зв’язку з наступом українських військ в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів".
Деталі: Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як "живий щит".
Крім того, загарбники закрили селище на в’їзд і виїзд.
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