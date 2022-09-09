На Херсонщині окупанти закрили селище і використовують цивільних як "живий щит" – штаб

На Херсонщині росіяни через контрнаступ українських військових закрили селище на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як "живим щитом".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку з наступом українських військ в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів".

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Деталі: Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як "живий щит".

Крім того, загарбники закрили селище на в’їзд і виїзд.