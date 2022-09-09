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ЗСУ можуть звільнити Куп’янськ впродовж трьох діб – ISW

Олена РощінаП'ятниця, 9 вересня 2022, 08:49
Успіхи ЗСУ в Харківській області, ISW

Українські війська, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, що серйозно погіршить для росіян шляхи постачань на сході України.

Джерело: Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Українські сили в контрнаступі в Харківській області 8 вересня просунулися на 20 кілометрів від основного тилового вузла Росії в Куп’янську.

Українські війська, ймовірно, захоплять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв’язку (GLOC) з Ізюмом".

Деталі: Українсьа влада 8 вересня оголосила, що українські сили просунулися на 50 км углиб російських оборонних позицій на північ від Ізюма, але Міністерство оборони Росії не оприлюднило жодної заяви щодо просування України в Харківській області.

 

Аналітики ISW відзначають, що успіхи України на лінії Харків – Ізюм "створюють тріщини в російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування" до ступеня, якого не було з часів невдалої російської переправи через річку Сіверський Донець у Білогорівці (Луганська область) у середині травня.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки через східну вісь.

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Тим часом українські захисники продовжують обстріли російських шляхів постачань, пунктів управління та складів боєприпасів у Херсонській області.

 

Натомість російська окупаційна влада продовжує посилювати репресії та фільтраційні заходи для приборкання українських партизанів та проукраїнських диверсантів.

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Теми: війнаХарківська область
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