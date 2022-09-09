За добу окупанти вбили 9 мирних жителів Донеччини – ОВА

За добу під обстрілами російських окупантів загинуло 9 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини було поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: Повідомляється, що 5 людей загинуло у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що було раніше: 8 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гадай повідомляв, що Росія спрямовувала основні сили на захоплення міста Бахмут на Донеччині, зменшивши навантаження на Луганщину.