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За добу окупанти вбили 9 мирних жителів Донеччини – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 вересня 2022, 09:27
За добу окупанти вбили 9 мирних жителів Донеччини – ОВА
Фото: ДСНС у Донецькій області

За добу під обстрілами російських окупантів загинуло 9 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини було поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: Повідомляється, що  5 людей загинуло у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що було раніше: 8 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гадай повідомляв, що Росія спрямовувала основні сили на захоплення міста Бахмут на Донеччині, зменшивши навантаження на Луганщину.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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