За добу окупанти вбили 9 мирних жителів Донеччини – ОВА
П'ятниця, 9 вересня 2022, 09:27
За добу під обстрілами російських окупантів загинуло 9 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини було поранено.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Деталі: Повідомляється, що 5 людей загинуло у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці.
Реклама:
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Що було раніше: 8 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гадай повідомляв, що Росія спрямовувала основні сили на захоплення міста Бахмут на Донеччині, зменшивши навантаження на Луганщину.