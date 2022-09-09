Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу окупанти вбили 9 мирних жителів Донеччини – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 вересня 2022, 09:27
Фото: ДСНС у Донецькій області

За добу під обстрілами російських окупантів загинуло 9 мирних жителів Донеччини, ще 23 людини було поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Деталі: Повідомляється, що  5 людей загинуло у Бахмуті, 2 - у Зайцевому, 1 - у Нью-Йорку та 1 - у Федорівці.

 

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що було раніше: 8 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гадай повідомляв, що Росія спрямовувала основні сили на захоплення міста Бахмут на Донеччині, зменшивши навантаження на Луганщину.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Донецька областьвійнажертви
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоНа звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: допомагав окупантам

Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Окупанти оголосили "евакуацію" з Ізюма та Куп'янська

Міноборони РФ у своєму зведенні замовчало втрату Балаклії

На деокуповану Харківщину повернулась поліція, просить повідомляти про злочини росіян

Список, мапаПр-т Героїв Сталінграда – вже історія: у Києві перейменували ще 38 вулиць

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Донецька область
Окупанти обстріляли Бахмут і Торецьк: двоє загиблих
Росія кинула основні сили на Бахмут – Гайдай
З-під завалів багатоповерхівки у Слов'янську дістали тіла трьох загиблих
Останні новини
22:11
Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів
22:03
США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні
22:00
"Треба ще почекати": у McDonald's прокоментували можливу дату відкриття
21:55
Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти
21:24
Ринок праці на заході України майже відновився
21:19
Україна може повернути Крим протягом наступного року – генерал США
21:17
У Сербії засудили найманця, який воював на боці РФ в Україні
21:10
Німеччина запровадить "зелену карту" для збільшення робочої сили
21:08
В Україні зафіксували весільний рекорд за останні 7 років: де реєструють найбільше шлюбів
21:02
Зеленський дав орден директору компанії "Байкар", яка виробляє "Байрактари" 
Усі новини...