Україна довела, що здатна деокуповувати свої території – ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ефективний контрнаступ Збройних сил довів світу, що Україна здатна деокупувати території, які встигла захопити Росія.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Що говорить світу ефективний український контрнаступ? 1. Україна довела, що здатна деокуповувати свої території. Заморожування конфлікту не буде. 2. Україна довела, що може креативно та ефективно використовувати сучасну західну зброю. 3. Російським військам час забиратися. Буде боляче".

Передісторія: 8 вересня стало відомо, що Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.