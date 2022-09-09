Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна довела, що здатна деокуповувати свої території – ОП

"Українська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 11:35
ЗСУ звільнили Балаклію від російських окупантів. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ефективний контрнаступ Збройних сил довів світу, що Україна здатна деокупувати території, які встигла захопити Росія. 

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Що говорить світу ефективний український контрнаступ? 1. Україна довела, що здатна деокуповувати свої території. Заморожування конфлікту не буде. 2. Україна довела, що може креативно та ефективно використовувати сучасну західну зброю. 3. Російським  військам час забиратися. Буде боляче". 

Передісторія: 8 вересня стало відомо, що Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: деокупаціяконтрнаступОфіс президента
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський

Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні

Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Окупанти оголосили "евакуацію" з Ізюма та Куп'янська

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

деокупація
Зеленський підтвердив звільнення Балаклії
Французький генерал: Україна може звільнити Херсон до зими
Верещук очолить штаб з відновлення деокупованих територій
Останні новини
23:56
Мер повідомив про вибухи в Мелітополі: ЗСУ бажають окупантам недоброї ночі
23:42
В уряді Чехії, яка головує в ЄС, допускають можливий вихід Угорщини з блоку
23:40
У Швеції поменшало крадіжок авто – це пов’язують із війною в Україні
23:29
Сумщина: росіяни у п’ятницю обстрілювали 5 громад, є руйнування
23:07
Більшість американців підтримують обмеження віку для обраних політиків – опитування
22:40
Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський
22:31
Латвія і Польща проти зняття санкцій ЄС з окремих олігархів РФ, як хоче Угорщина
22:11
Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів
22:03
США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні
22:00
"Треба ще почекати": у McDonald's прокоментували можливу дату відкриття
Усі новини...