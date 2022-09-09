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Окупанти з літаків вдарили по лікарні на Сумщині – семеро поранених

П'ятниця, 9 вересня 2022, 12:23
Фото: Telegram Живицького

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти вранці нанесли авіаудар по лікарні Великописарівської громади на Сумщині, є постраждалі.

Джерело: Живицький у Telegram і "Суспільне"

Пряма мова Живицького: "Сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню (Великописарівської громади – ред.)".

 

Деталі: За словами очільника області, в результаті авіаудару приміщення лікарні було зруйновано, є постраждалі.

 

Оновлення: Внаслідок обстрілу Великописарівської громади на Сумщині 7 людей отримали поранення, їм надали допомогу, повідомила "Суспільному" голова громади Людмила Бірюкова.

Що було раніше: Протягом минулої доби росіяни обстріляли три громади Сумської області, майже 100 прильотів з різного озброєння.

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Теми: Сумська областьвійнаУкраїнажертви
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