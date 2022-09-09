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В Кремлі досі роблять вигляд, що не причетні до "референдумів" на Донбасі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 вересня 2022, 13:28
В Кремлі досі роблять вигляд, що не причетні до референдумів на Донбасі
Дмитро Пєсков, фото: GETTY IMAGES

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив вигляд, що Росія не має відношення до псевдореферендумів на окупованих територіях Донбасу, заявивши, що питання їхнього проведення у "День народного єднання", це справа громадян, які живуть на цих територіях.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Тут я не знаю, тут я знову ж таки кажу, що головним чином це питання (проведення псевдореферендумів - ред.), яке пов'язане з волевиявленням тих людей, які живуть на цій території, на цих територіях".

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Що було раніше:

  • З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія окупувала додаткові території України на Донбасі, а також частину Херсонської та Запорізької областей. Щоб позначити захоплені землі як російські, окупанти вже кілька разів планували там провести псевдореферендуми, де місцеве населення нібито захоче в РФ. Проте щоразу плани зривалися через протистояння місцевих мешканців та контрнаступ Збройних сил України.
  • Зокрема, 5 вересня так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що "через всі ці події" окупанти відклали на невизначений термін проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до Росії.
  • 7 вересня перший заступник голови Ради Федеральних зборів РФ та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак запропонував провести так звані "референдуми з приєднання до РФ" окупованих Росією територій України на початку листопада.

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Теми: РосіяДонбасУкраїнареферендум
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