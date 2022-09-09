В Кремлі досі роблять вигляд, що не причетні до "референдумів" на Донбасі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив вигляд, що Росія не має відношення до псевдореферендумів на окупованих територіях Донбасу, заявивши, що питання їхнього проведення у "День народного єднання", це справа громадян, які живуть на цих територіях.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Тут я не знаю, тут я знову ж таки кажу, що головним чином це питання (проведення псевдореферендумів - ред.), яке пов'язане з волевиявленням тих людей, які живуть на цій території, на цих територіях".

Що було раніше:

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія окупувала додаткові території України на Донбасі, а також частину Херсонської та Запорізької областей. Щоб позначити захоплені землі як російські, окупанти вже кілька разів планували там провести псевдореферендуми, де місцеве населення нібито захоче в РФ. Проте щоразу плани зривалися через протистояння місцевих мешканців та контрнаступ Збройних сил України.

Зокрема, 5 вересня так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що "через всі ці події" окупанти відклали на невизначений термін проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до Росії.

7 вересня перший заступник голови Ради Федеральних зборів РФ та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак запропонував провести так звані "референдуми з приєднання до РФ" окупованих Росією територій України на початку листопада.

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