Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремлі досі роблять вигляд, що не причетні до "референдумів" на Донбасі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 вересня 2022, 13:28
Дмитро Пєсков, фото: GETTY IMAGES

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив вигляд, що Росія не має відношення до псевдореферендумів на окупованих територіях Донбасу, заявивши, що питання їхнього проведення у "День народного єднання", це справа громадян, які живуть на цих територіях.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Тут я не знаю, тут я знову ж таки кажу, що головним чином це питання (проведення псевдореферендумів - ред.), яке пов'язане з волевиявленням тих людей, які живуть на цій території, на цих територіях".

Що було раніше:

  • З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія окупувала додаткові території України на Донбасі, а також частину Херсонської та Запорізької областей. Щоб позначити захоплені землі як російські, окупанти вже кілька разів планували там провести псевдореферендуми, де місцеве населення нібито захоче в РФ. Проте щоразу плани зривалися через протистояння місцевих мешканців та контрнаступ Збройних сил України.
  • Зокрема, 5 вересня так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що "через всі ці події" окупанти відклали на невизначений термін проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до Росії.
  • 7 вересня перший заступник голови Ради Федеральних зборів РФ та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак запропонував провести так звані "референдуми з приєднання до РФ" окупованих Росією територій України на початку листопада.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РосіяДонбасУкраїнареферендум
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський

Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні

Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Окупанти оголосили "евакуацію" з Ізюма та Куп'янська

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Росія
Підприємці Луганщини зазнали збитків від війни щонайменше в шість мільярдів – ОВА
Пр-т Героїв Сталінграда – вже історія: у Києві перейменували ще 38 вулиць
У Кремлі відмовилися коментувати контрнаступ ЗСУ
Останні новини
01:35
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині
00:41
ООН: Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни РФ
23:56
Мер повідомив про вибухи в Мелітополі: ЗСУ бажають окупантам недоброї ночі
23:42
В уряді Чехії, яка головує в ЄС, допускають можливий вихід Угорщини з блоку
23:40
У Швеції поменшало крадіжок авто – це пов’язують із війною в Україні
23:29
Сумщина: росіяни у п’ятницю обстрілювали 5 громад, є руйнування
23:07
Більшість американців підтримують обмеження віку для обраних політиків – опитування
22:40
Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський
22:31
Латвія і Польща проти зняття санкцій ЄС з окремих олігархів РФ, як хоче Угорщина
22:11
Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів
Усі новини...