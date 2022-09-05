Через контрнаступ ЗСУ на Херсонщині окупанти поставили на паузу "референдум"

Колаборант Кирило Стремоусов повідомив в ефірі російських ЗМІ, що окупанти "взяли паузу" щодо проведення псевдореферендуму з "приєднання" Херсонської області до Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Пряма мова Стремоусова: "Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз (контрнаступ ЗСУ – ред.), я думаю, що поки ми зробимо паузу".

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Деталі: Після цього колаборант почав виправдовуватись, що і без проведення "референдуму" "Херсон назавжди російський", а люди буквально готові "бігти" на псевдореферендум окупантів.

Передісторія:

7 серпня президент України Володимир Зеленський попереджав: "Якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з Росією буде закрита".

8 серпня речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на це пропагандистським твердженням, що нібито не Росія збирається проводити псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а "місцеве населення" – хоча до вторгнення РФ і думки про це не було.

29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що російські окупаційні сили не зможуть найближчим часом провести псевдореферендум, який вони планували попередньо на 11 вересня, в єдиний день голосування в Росії.