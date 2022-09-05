Через контрнаступ ЗСУ на Херсонщині окупанти поставили на паузу "референдум"

Колаборант Кирило Стремоусов повідомив в ефірі російських ЗМІ, що окупанти "взяли паузу" щодо проведення псевдореферендуму з "приєднання" Херсонської області до Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Пряма мова Стремоусова: "Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз (контрнаступ ЗСУ – ред.), я думаю, що поки ми зробимо паузу".

Деталі: Після цього колаборант почав виправдовуватись, що і без проведення "референдуму" "Херсон назавжди російський", а люди буквально готові "бігти" на псевдореферендум окупантів.

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