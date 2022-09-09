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Розвідка Британії оцінила загрозу від навчань Білорусі зі "звільнення територій"

П'ятниця, 9 вересня 2022, 13:37

Розвідка Британії вважає малоймовірним, що нові військові навчання у Білорусі є свідченням підготовки до прямої участі у війні в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у четвер, пише "Європейська правда".

"Хоча використання Росією білоруської території відіграло важливу роль у невдалому наступі Росії на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує невеликий шанс, щоб вони розгорнули свої сили в Україні. Дуже малоймовірно, що ці навчання є свідченням підготовки до прямої участі Білорусі у війні в Україні", - йдеться у повідомленні. 

8 вересня військові Білорусі розпочали планові навчання щодо повернення території, захопленої "силами противника", та забезпечення безпеки своїх кордонів. Навчання триватимуть до 14 вересня 2022 року.

Навчання пройдуть неподалік Бреста, біля білоруської столиці Мінська та у північно-східному районі Вітебська.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов запевнив, що українські військові готові до будь-якого розвитку подій під час командно-штабних навчань в Білорусі з 8 по 14 вересня.

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Теми: Велика Британіярозвідка
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