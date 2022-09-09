Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ затримали "гауляйтера" у звільненому селі на Харківщині

"Українська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 13:51
ЗСУ затримали гауляйтера у звільненому селі на Харківщині
Ілюстративне фото з Генштабу

Українські захисники на Харківщині затримала зрадника, якого Росія призначила "головою адміністрації" села Іванівка.  

Джерело: заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою. На фото — голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина)".

Реклама:

Деталі: Тимошенко не уточнив деталей, однак оприлюднив відповідне фото.

 

Нагадаємо: Збройні сили України розпочали контрнаступ у Харківській області. Зокрема, Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким: 

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Харківська область
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: