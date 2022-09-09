ЗСУ затримали "гауляйтера" у звільненому селі на Харківщині
Українські захисники на Харківщині затримала зрадника, якого Росія призначила "головою адміністрації" села Іванівка.
Джерело: заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Пряма мова: "Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою. На фото — голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина)".
Деталі: Тимошенко не уточнив деталей, однак оприлюднив відповідне фото.
Нагадаємо: Збройні сили України розпочали контрнаступ у Харківській області. Зокрема, Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.
Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким:
Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, інші платформи