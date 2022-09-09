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ЗСУ затримали "гауляйтера" у звільненому селі на Харківщині

"Українська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 13:51
Ілюстративне фото з Генштабу

Українські захисники на Харківщині затримала зрадника, якого Росія призначила "головою адміністрації" села Іванівка.  

Джерело: заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою. На фото — голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина)".

Деталі: Тимошенко не уточнив деталей, однак оприлюднив відповідне фото.

 

Нагадаємо: Збройні сили України розпочали контрнаступ у Харківській області. Зокрема, Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.

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Теми: Харківська областьвійна
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