Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вдарили по понтонних мостах росіян на Херсонщині – ОК "Південь"

"Українська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 15:59
ЗСУ вдарили по понтонних мостах росіян на Херсонщині – ОК Південь
Дар'ївка та Нова Каховка, Херсонська область, скрін з мапи

Збройні сили України завдали нових ударів по понтонних мостах росіян на Херсонщині, а також знищили два "Піони", танки та бойову машину десанту. 

Джерело: ОК "Південь" в Facebook 

Дослівно: "Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар’ївки та наведений міст в районі Нової Каховки".  

Реклама:

Деталі: В ОК "Південь" додали, що підтверджено знищення 11 росіян, двох танків Т-80, бойової машини десанту та двох самохідних гармат 203 калібру "Піон".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійнадороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: