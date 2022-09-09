ЗСУ вдарили по понтонних мостах росіян на Херсонщині – ОК "Південь"
П'ятниця, 9 вересня 2022, 15:59
Збройні сили України завдали нових ударів по понтонних мостах росіян на Херсонщині, а також знищили два "Піони", танки та бойову машину десанту.
Джерело: ОК "Південь" в Facebook
Дослівно: "Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар’ївки та наведений міст в районі Нової Каховки".
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Деталі: В ОК "Південь" додали, що підтверджено знищення 11 росіян, двох танків Т-80, бойової машини десанту та двох самохідних гармат 203 калібру "Піон".
Нагадаємо:
- В ніч проти 8 вересня ЗСУ вразили два понтонні мости на Херсонщині та пункт управління росіян.
- Раніше в ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки росіян.
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