ЗСУ продовжують бити по понтонних мостах на Херсонщині – ОК "Південь"

Збройні сили України в ніч проти 8 вересня вразили два понтонні мости на Херсонщині та пункт управління росіян.

Джерело: Оперативне командування "Південь" в Facebook

Дослівно: "Наші ракетно артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні".

Реклама:

Деталі: В ОК "Південь" додали, що підтверджено знищення 29 росіян, 4 танків та бойової машини десанту.

Нагадаємо:

За даними британської розвідки, понтонна переправа окупантів поблизу Дар’ївського мосту на Херсонщині є одним з основних маршрутів між північним і південним угрупованнями російських військ.

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.