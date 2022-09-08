ЗСУ продовжують бити по понтонних мостах на Херсонщині – ОК "Південь"

Збройні сили України в ніч проти 8 вересня вразили два понтонні мости на Херсонщині та пункт управління росіян.

Джерело: Оперативне командування "Південь" в Facebook

Дослівно: "Наші ракетно артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні".

Деталі: В ОК "Південь" додали, що підтверджено знищення 29 росіян, 4 танків та бойової машини десанту.

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