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ЗСУ продовжують бити по понтонних мостах на Херсонщині – ОК "Південь"

"Українська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 17:14
Ілюстративне фото, AP Photo

Збройні сили України в ніч проти 8 вересня вразили два понтонні мости на Херсонщині та пункт управління росіян.

Джерело: Оперативне командування "Південь" в Facebook 

Дослівно: "Наші ракетно артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні". 

Деталі: В ОК "Південь" додали, що підтверджено знищення 29 росіян, 4 танків та бойової машини десанту. 

Нагадаємо: 

  • За даними британської розвідки, понтонна переправа окупантів поблизу Дар’ївського мосту на Херсонщині є одним з основних маршрутів між північним і південним угрупованнями російських військ.
  • Раніше в ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

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Теми: Херсонська областьвійнадороги
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