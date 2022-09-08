Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ продовжують бити по понтонних мостах на Херсонщині – ОК "Південь"

"Українська правда"Четвер, 8 вересня 2022, 17:14
ЗСУ продовжують бити по понтонних мостах на Херсонщині – ОК Південь
Ілюстративне фото, AP Photo

Збройні сили України в ніч проти 8 вересня вразили два понтонні мости на Херсонщині та пункт управління росіян.

Джерело: Оперативне командування "Південь" в Facebook 

Дослівно: "Наші ракетно артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні". 

Реклама:

Деталі: В ОК "Південь" додали, що підтверджено знищення 29 росіян, 4 танків та бойової машини десанту. 

Нагадаємо: 

  • За даними британської розвідки, понтонна переправа окупантів поблизу Дар’ївського мосту на Херсонщині є одним з основних маршрутів між північним і південним угрупованнями російських військ.
  • Раніше в ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійнадороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: