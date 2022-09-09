Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан 14 постраждалих

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 вересня 2022, 18:58
Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан 14 постраждалих
Наслідки обстрілу Харкова 9 вересня, фото з Telegram Олега Синєгубова

Внаслідок обстрілу центру Харкова у п’ятницю постраждало 14 людей, з яких троє дітей.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

 
Наслідки обстрілу Харкова 9 вересня, всі фото з Telegram Олега Синєгубова

Дослівно: "За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей – 3, 11 та 15 років.

Реклама:

Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає.

4 дорослих мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих – середній".

 

Деталі: Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, обстріл Харкова вівся з РСЗВ "Ураган". Є влучання в житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури, сталися пожежі.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Що передувало: Вдень 9 вересня Росія завдала нових ударів по центру Харкова, пошкодивши дитячий садок, школу та дитячий будинок творчості, було відомо про щонайменше 10 постраждалих, у тому числі дітей. 

Теми: Харківвійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: