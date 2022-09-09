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Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан 14 постраждалих

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 вересня 2022, 18:58
Наслідки обстрілу Харкова 9 вересня, фото з Telegram Олега Синєгубова

Внаслідок обстрілу центру Харкова у п’ятницю постраждало 14 людей, з яких троє дітей.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

 
Наслідки обстрілу Харкова 9 вересня, всі фото з Telegram Олега Синєгубова

Дослівно: "За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей – 3, 11 та 15 років.

Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає.

4 дорослих мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих – середній".

 

Деталі: Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, обстріл Харкова вівся з РСЗВ "Ураган". Є влучання в житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури, сталися пожежі.

 
 

Що передувало: Вдень 9 вересня Росія завдала нових ударів по центру Харкова, пошкодивши дитячий садок, школу та дитячий будинок творчості, було відомо про щонайменше 10 постраждалих, у тому числі дітей. 

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Теми: Харківвійнадіти
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