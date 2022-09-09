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Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 вересня 2022, 21:55
Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Рада депутатів Ломоносівського муніципального округу в Москві звернулася до Володимира Путіна з проханням про складання повноважень президента РФ.

Джерело: рішення ради депутатів про звернення до Путіна від 8 вересня, опубліковане на сайті Ломоносівського муніципального округу Москви

Дослівно звернення: "Дослідження показують, що в країнах із регулярною змінюваністю влади люди в середньому живуть краще і довше, ніж у тих, у яких лідер йде з поста тільки вперед ногами.

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У вас були хороші реформи в першому і частково другому терміні, але після цього все пішло якось навперекосяк: подвоєння ВВП не трапилося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні і працездатні люди, обіцяної стабільності немає й близько.

Риторика, яку використовуєте ви та ваші підлеглі, протягом тривалого часу була пронизана нетерпимістю та агресією, що зрештою фактично відкинуло нашу країну в епоху Холодної війни. Росію знову почали боятися і ненавидіти, ми знову погрожуємо всьому світу ядерною зброєю.

У зв'язку з вищевикладеним, просимо: звільнити себе з посади у зв'язку з тим, що ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли, і перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу".

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Що передувало: 8 вересня стало відомо, що петербурзькі муніципальні депутати округу "Смольнінське" планують найближчими днями направити до Держдуми звернення з пропозицією звинуватити президента Росії Володимира Путіна у держзраді через війну в Україні.

Депутат Дмитро Палюга опублікував відповідне звернення у Twitter і зазначив, що "рішення підтримало більшість присутніх депутатів".

Проте станом на вечір 9 вересня на сайті муніципальних зборів "Смольнінське" опубліковано заяву голови округу про те, що тільки він може скликати засідання ради депутатів і що у зборах 7 вересня брали участь лише 8 депутатів МО "Смольнінське" з 20, тому вони не мають права приймати рішення.

Теми: РосіяПутін
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