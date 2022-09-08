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Петербурзькі депутати хочуть запропонувати Держдумі звинуватити Путіна у держзраді

Ірина БалачукЧетвер, 8 вересня 2022, 17:04
Петербурзькі депутати хочуть запропонувати Держдумі звинуватити Путіна у держзраді
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Петербурзькі муніципальні депутати округу "Смольнінське" планують найближчими днями направити до Держдуми звернення із пропозицією звинуватити президента Росії Володимира Путіна у держзраді через війну в Україні.

Джерело: The Insider з посиланням на депутата Дмитра Палюгу

Пряма мова Палюги: "Одна з декларованих президентом Росії цілей – демілітаризація України, і ми бачимо, що відбувається рівно протилежне. Не те щоб ми повністю підтримували цілі, заявлені президентом Путіним, але просто в рамках його риторики він завдає шкоди безпеці Російської Федерації. Ми хочемо показати людям, що є депутати, які не погоджуються з поточним курсом і вважають, що Путін завдає шкоди Росії. Ми хочемо показати людям, що не боїмося про це говорити".

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Деталі: Палюга опублікував відповідне звернення у Twitter і зазначив, що "рішення підтримала більшість присутніх депутатів".

Пізніше у розмові з The Insider депутат уточнив, що за направлення документа проголосували 7 із 10 осіб.

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Автори звернення вважають, що дії Путіна з початку так званої "спеціальної військової операції" підпадають під 93 статтю Конституції, згідно з якою президент може бути звільнений з посади на підставі висунутого Держдумою звинувачення в держзраді чи інших тяжких злочинах.

Депутати вважають, що рішення Путіна напасти на Україну "завдає шкоди безпеці Росії та її громадян", оскільки російська армія втрачає свої боєздатні підрозділи, а громадяни стають інвалідами.

Також вони зазначили, що вихід іноземних компаній з ринку та еміграція освіченого населення не можуть "пройти безслідно для економічного благополуччя громадян Росії".

Крім того, депутати наголосили, що блок НАТО всупереч заявленим цілям "СВО" розширюється на схід, а Україна отримує сучасну військову техніку.

Передісторія:

Теми: РосіяПутіндержзрада
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