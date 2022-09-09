Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
Джерело: звернення Зеленського наприкінці 198-го дня війни
Пряма мова: "Наша армія, розвідка та СБУ продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують...
На цей час Збройні сили звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області.
В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей…
Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі".
Деталі: Зеленський подякував розвідникам, спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога.
Також Зеленський відзначив бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого: "командувач на Харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців із цієї бригади".
Він подякував морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині.
Воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життям, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загальновійськовими підрозділами на Херсонщині.
Зеленський також підписав нові укази про нагородження наших воїнів - 293 учасники бойових дій відзначені державними нагородами.
Передісторія:
- Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.
- Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 1000 квадратних кілометрів.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.