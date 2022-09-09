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Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 вересня 2022, 22:11

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.

Джерело: звернення Зеленського наприкінці 198-го дня війни

Пряма мова: "Наша армія, розвідка та СБУ продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують...

На цей час Збройні сили звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області.

В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей…

Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі".

Деталі: Зеленський подякував розвідникам, спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога.

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Також Зеленський відзначив бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого: "командувач на Харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців із цієї бригади".

Він подякував морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині.

Воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життям, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загальновійськовими підрозділами на Херсонщині.

Зеленський також підписав нові укази про нагородження наших воїнів - 293 учасники бойових дій відзначені державними нагородами.

Передісторія:

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Теми: Харківська областьЗбройні силиЗеленський
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