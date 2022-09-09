Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії, і це буде забезпечено.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Польща звернулася до нас з проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема, експортом електрики.
Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам з першого дня, ми завжди допоможемо".
Деталі: Зеленський повідомив, що в ході зустрічі з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким обговорив також питання черг на україно-польському кордоні.
"Маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику. Голова уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі", - сказав президент.
Також він обговорив із Моравецьким питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні та спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу.
"Я звернувся до пана прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для всіх, хто зараз потребує особливої підтримки", - сказав Зеленський.
Що передувало: На початку серпня повідомлялося, що національна енергетична компанія "Укренерго" та польський оператор системи передачі PSE S.A почали відновлювати міждержавну лінію електропередач між Україною та Польщею.
9 вересня європейська комісарка з енергетичних питань Кадрі Сімсон заявила, що підтримує збільшення імпорту Європейським Союзом електроенергії з України на тлі енергетичної кризи.