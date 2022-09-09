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Сумщина: росіяни у п’ятницю обстрілювали 5 громад, є руйнування

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 вересня 2022, 23:29
Дмитро Живицький, фото з Facebook

На Сумщині росіяни у п’ятницю обстрілювали 5 громад, у Великописарівській громаді ракетами пошкоджено лікарню, ліцей і дитсадок.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Великописарівська громада: після 9 ранку з території РФ було запущено 2 ракети з літака. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Центральної районної лікарні, місцевий ліцей (вибито 15 вікон), приміщення дитячого садка (вибито 22 вікна), у двох двоповерхових будинках частково вибиті вікна та пошкоджено балкон.

Краснопільська громада: після 9 ранку з території РФ здійснено ракетний удар по території громади. А після 18.00 був мінометний обстріл − 17 прильотів.

Юнаківська громада: з 16.25 був мінометний обстріл − 12 прильотів.

Новослобідська громада: близько 17 росіяни почали обстріл зі ствольної артилерії − 30 прильотів. За результатами обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Після 20 години ще 30 артприльотів. Наслідки уточнюються.

Білопільська громада: після 17 години росіяни били по території громади зі ствольної артилерії − 6 прильотів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти вранці нанесли авіаудар по лікарні Великописарівської громади на Сумщині. За останніми даними, постраждало 8 осіб

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Теми: Сумська областьвійна
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