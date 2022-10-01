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Куба просить США про екстрену допомогу після урагану "Ієн" — WSJ

Анастасія КалатурСубота, 1 жовтня 2022, 04:11
ФОТО: GETTY

Куба звернулася до США  з рідкісним проханням про екстрену допомогу після того, як ураган "Ієн" відключив електрику на всьому острові.

Джерело: дані листування, які отримав Wall Street Journal, Reuters

Деталі: Точна сума, яку запросила Куба, не відома. США   намагалися визначити, чи уряд Гавани доповнить запит, оскільки він працює над визначенням масштабів збитку. США оцінили, що кубинська влада надасть пріоритет лікарням, водонасосним спорудам, санітарії та іншій критичній інфраструктурі, якщо Вашингтон допоможе.

Вільям ЛеоГранде, експерт з Куби в Американському університеті у Вашингтоні, сказав WSJ, що кубинський запит свідчить про те, що Росія, яка підтримувала Кубу під час минулих катастроф, не в змозі зробити це через війну в Україні.

В інших випадках, коли Куба страждала від ураганів, США пропонували гуманітарну допомогу, але Куба відмовлялася.

Відносини між Вашингтоном і Гаваною погіршилися, коли колишній президент США Дональд Трамп згорнув зусилля адміністрації Обами щодо зближення та оголосив Кубу державою-спонсором тероризму. За  нинішньої адміністрації вони  дещо покращилися, та президент Джо Байден не вжив жодних важливих кроків для нормалізації відносин і залишив Кубу у списку держав-спонсорів тероризму.

Передісторія: "Ієн" спричинив вимкнення електрики на Кубі, зрівняв із землею будинки і знищив сільськогосподарські поля. Негода забрала життя щонайменше двох людей на Кубі. Кубинці влаштували акції протесту проти уряду у зв'язку з вимкненням електроенергії та вимагали відставки президента Мігеля Діас-Канеля. Зазначається, що це посилило занепокоєння щодо нестачі продовольства, палива і медикаментів. Економічна криза на Кубі загострилася минулого місяця після того, як пожежа в Матансасі знищила значну частину терміналу та резервуарів для зберігання палива.

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Теми: США
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