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Масштабна пожежа на нафтобазі Куби знищила половину сховища з паливом

Анастасія КалатурСереда, 10 серпня 2022, 05:18
ФОТО: GETTY

Пожежники Куби подолали потужну пожежу, яка за п'ять днів знищила 40% основного сховища палива на острові.

Джерело: Reuters

Деталі: Полум'я охопило ділянку порту в Матансасі. Це найбільший порт Куби для імпорту сирої нафти та палива.

Кубинська нафта, а також мазут і дизельне паливо, що зберігаються в Матансасі в 10 величезних резервуарах, в основному використовуються для вироблення електроенергії на острові.

У п'ятницю ввечері в один із резервуарів влучила блискавка. До неділі вогонь охопив район із чотирма резервуарами, супроводжуючись потужними вибухами.

Пожежа знищила чотири резервуари, та офіційні особи не повідомляють, скільки саме палива було втрачено внаслідок пожежі.

Також пожежа спричинила масові відключення електроенергії.

ВІДЕО ДНЯ

Влада заявила, що нафта не забруднила найближчу затоку Матансас.

Один пожежник загинув і 14 зникли. Сотня осіб постраждали.

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Теми: пожежанафта
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