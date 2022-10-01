Politico: Заявка України на вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена

Заява України про прискорений вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джо Байдена.

Джерело: двоє американських чиновників в Politico

Деталі: Спікер Палати представників Ненсі Пелосі не підтримала запит України. На запитання Politico, чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі сказала, що підтримує "гарантії безпеки" для Києва, однак відмовилася чітко схвалити заявку.

Передісторія:

30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Зеленський зазначив, що пришвидшений порядок можливий, бо цього року Фінляндія і Швеція почали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства.

Цей крок зроблено після проголошення нової анексії президентом Росії Володимиром Путіним, який теж на камери підписав "договори про приєднання" окупованих територій із власними ставлениками на сході й півдні України: у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.