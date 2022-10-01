Politico: Заявка України на вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена

Заява України про прискорений вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джо Байдена.

Джерело: двоє американських чиновників в Politico

Деталі: Спікер Палати представників Ненсі Пелосі не підтримала запит України. На запитання Politico, чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі сказала, що підтримує "гарантії безпеки" для Києва, однак відмовилася чітко схвалити заявку.

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