Україна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський

Володимир Зеленський подає заявку на вступ України до НАТО, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Джерело: президент України у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто.

Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО".

Деталі: Зеленський зазначив, що пришвидшений порядок можливий, бо цього року Фінляндія і Швеція почали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства.

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За словами президента, для України це буде закріпленням на рівні договору того, що і так уже досягнуто в житті.

Зеленський також заявив, що доки всі члени НАТО досягнуть консенсусу щодо вступу України, Київ пропонує реалізувати український безпековий договір про гарантії безпеки.

Заявку на членство України в НАТО на камеру підписали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Цей крок зроблено після проголошення нової анексії президентом Росії Володимиром Путіним, який теж на камери підписав "договори про приєднання" окупованих територій із власними ставлениками на сході й півдні України: у Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

Зеленський назвав це фарсом та спробою Росії "вкрасти те, що їй не належить, переписати історію і перемалювати кордони".

Перед своїм відеозверненням Зеленський провів ставку головнокомандувача та засідання Ради національної безпеки та оборони.

Цьому передувало: 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав "договори про вступ" до складу Російської Федерації захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні жителі – громадяни РФ.

Нагадаємо: Прагнення членства в Північноатлантичному альянсі закріплене в українській Конституції. Крім того, його підтримує переважна більшість українців.

Водночас процес вступу України до НАТО гальмувався через окупацію частини української території Росією, хоча експерти вважають, що існують альтернативні шляхи інтеграції Києва в Альянс.

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