РФ вбиває цивільних, яких тепер називає своїми громадянами - розвідка Британії про Запоріжжя

Розвідка Британії проаналізувала удар Росії по колоні на виїзді із Запоріжжя у п’ятницю.

Аналіз викладений у суботньому розвідувальному огляді міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

"30 вересня 2022 року російські війська майже напевно завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Місцева влада повідомляє про 25 убитих мирних жителів (у п’ятницю ввечері кількість загиблих зросла до 30. - Ред.) Боєприпасом, скоріш за все, була російська ракета ППО великої дальності, яка використовувалася для удару по наземному об'єкту", - стверджується у зведенні.

Відзначається, шо російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для знищення сучасних літаків і ракет, а не для використання проти наземних цілей.

Використання ракети з системи ППО для удару по наземному об'єкту майже напевно було викликано загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет більшої дальності.

Розвідка нагадує, що того ж дня президент Путін підписав угоди про анексію Запоріжжя та інших частин окупованої України.

"Росія витрачає стратегічно цінні військові ресурси у спробах досягти тактичної переваги й у процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер називає своїми громадянами", - йдеться у британському огляді.

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