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Обстріл колони у Запоріжжі: загиблих і поранених стало більше, серед них діти

Катерина ТищенкоП'ятниця, 30 вересня 2022, 20:37
Обстріл колони у Запоріжжі: загиблих і поранених стало більше, серед них діти
місце обстрілу колони в Запоріжжі, фото Офісу генпрокурора

Внаслідок удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі у п’ятницю загинуло 30 людей, 88 дістали поранень.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє пресслужба поліції

Деталі: Серед загиблих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка.

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Клименко також повідомив, що внаслідок удару загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань, ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані. Поліцейські перебували на службі, забезпечували правопорядок.

Дослівно: "Наразі відомо, що росіяни били по людям модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, більша зона та сила ураження людей.

Російські армійці знали, що тут завжди чимало людей. Особливо вранці. І навмисно поцілили саме сюди. Це цілеспрямоване масове вбивство".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про 30 загиблих і майже 100 постраждалих.

Що передувало: У п’ятницю близько 7:30 окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Раніше повідомлялося про 25 загиблих та близько 50 поранених.

Теми: Запоріжжявійнаполіція
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