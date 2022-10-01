Зеленський подякував Байдену за нові $12,3 млрд: Допомога важлива, як ніколи

Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про надання допомоги Україні на суму $12,35 млрд.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроект підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави".

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Деталі: Президент нагадав, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання "потужної прямої бюджетної підтримки Україні".

"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ!", – підсумував Зеленський.

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