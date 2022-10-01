Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський подякував Байдену за нові $12,3 млрд: Допомога важлива, як ніколи

Ірина БалачукСубота, 1 жовтня 2022, 11:18
Зеленський подякував Байдену за нові $12,3 млрд: Допомога важлива, як ніколи
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про надання допомоги Україні на суму $12,35 млрд.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроект підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави".

Реклама:

Деталі: Президент нагадав, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання "потужної прямої бюджетної підтримки Україні".

"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ!", – підсумував Зеленський.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Зеленський
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: