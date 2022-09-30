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Байден: США допоможуть Україні повернути свої території

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 17:58
Джо Байден, фото Getty Images

Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, захопленими Росією.

Так президент США Джо Байден відреагував на спроби Росії анексувати частину України 30 вересня, повідомляє "Європейська правда".

В оприлюдненій Білим домом заяві Байден наголосив, що Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. 

"Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об'єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів. Не помиляйтеся: ці дії не мають легітимності. Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. Ми і надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані, у тому числі за рахунок додаткової допомоги в галузі безпеки на суму 1,1 мільярда доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня", - заявив Джо Байден.

Він наголосив, що у відповідь на спроби анексії Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами сьогодні оголошують про нові санкції. 

"Ці санкції спричинять витрати для фізичних та юридичних осіб — усередині та за межами Росії, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки та притягнути Росію до відповідальності.

Ми продовжимо постачати Україні обладнанням, яке їй потрібне для самооборони, незважаючи на зухвалі спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України", - заявив Джо Байден. Він закликав всіх членів міжнародної спільноти відкинути незаконні спроби Росії з анексії та підтримувати народ України стільки, скільки потрібно.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у 30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Теми: БайденСШАвійна
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