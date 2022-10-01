Обстріл будинку в Миколаєві: під завалами знайшли тіло жінки
Субота, 1 жовтня 2022, 20:58
Під завалами п'ятиповерхового будинку в Миколаєві, в який влучила російська ракета в ніч на суботу, знайшли тіло жінки.
Джерело: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Дослівно: "Станом на 17:00 1 жовтня завершено пошукові роботи на місці трагедії в п'ятиповерховому житловому будинку в одному з районів міста Миколаєва, а також розбір конструктивних елементів зруйнованої будівлі.
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Підрозділами оперативно-рятувальної служби деблоковано з-під завалів тіло загиблої жінки, 1993 р.н."
Що передувало: Вночі на 1 жовтня стало відомо, що росіяни обстріляли Миколаїв і влучили в житловий будинок.
Внаслідок обстрілу в будинку зруйновані квартири на 4 та 5 поверхах.
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