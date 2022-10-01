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Глава Міноборони Німеччини раптово прибула до Одеси

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 22:17
Резніков і Ламбрехт в Одесі, фото з Twitter Резнікова

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт прибула у суботу з раніше не анонсованим візитом до Одеси, де її зустрів міністр оборони України Олексій Резніков.

Джерело: "Німецька хвиля" з посиланням на агентство dpa, Резніков у Twitter

Деталі: Це перший візит Ламбрехт в Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністерка оборони ФРН пообіцяла, що Україна найближчим часом отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони IRIS-T. За її словами, він має надійти протягом "наступних кількох днів".

Повідомляється, що Ламбрехт довелося на деякий час сховатися у бункері через повітряну тривогу.

Міністерці, зокрема, розповіли про застосування переданих урядом ФРН Києву САУ Gepard. За словами Ламбрехт, ці самохідні зенітні установки допоможуть захистити одеську критичну інфраструктуру від ракетних ударів РФ.

Раніше Німеччина поставила Україні загалом 30 таких САУ, а також 6000 боєприпасів до них.

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У свою чергу, Олексій Резніков повідомив, що Ламбрехт "привезла добрі новини та ще більше інструментів для зміцнення української армії".

"Ми обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію, пані міністр була рада поспілкуватися з нашими воїнами та побачити систему Gepard на бойовому чергуванні", - додав він.

Резніков додав, що це перший візит міністра оборони Німеччини в Україну.

Теми: НімеччинаОдесаРезніков
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