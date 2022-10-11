ЗСУ відбили 6 атак ворога і поцілили у 4 склади з боєприпасами окупантів – Генштаб

Українські захисники 11 жовтня відбили 6 атак ворога, уразили пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 4 склади з боєприпасами окупантів.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське...

Реклама:

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами".

Деталі: Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.

ВІДЕО ДНЯ

В Запорізькій області за попередні дні уражено ЗРК С-300, до 10 одиниць військової техніки та близько 60 окупантів.

Мобілізація та перекидання противником резервів не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни. Тим часом, в росії продовжуються бунти серед мобілізованих.

За наявною інформацією, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму.

Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по Україні майже 30 крилатих ракет, завдали 7 авіаударів та здійснили близько 25 обстрілів з РСЗВ.

32 повітряні цілі було знищено підрозділами ППО на різних напрямках. Це 21 крилата ракета та 11 безпілотників.

Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 10 населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Вночі ворог задіяв вісім іранських ударних БпЛА, намагаючись завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Всі ці "безпілотники" знищено силами ППО.

На Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.