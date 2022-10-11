На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики
У Київській області через дефіцит потужності компанія ДТЕК збільшить кількість відключених від електроенергії клієнтів: замість однієї черги відключать дві.
Джерело: ДТЕК Київські електромережі у Facebook
Пряма мова: "Дефіцит потужності збільшується і ми на вимогу НЕК Укренерго вимушені збільшувати кількість відключених клієнтів, тому наразі обмеження застосовуються для обох черг".
Деталі: 11 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго ДТЕК тимчасово обмежив електропостачання до частини населених пунктів 1-ої черги.
Зазначалося, що якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, будуть відключати наступну чергу:
- 1 черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00
- 2 черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00
Якщо населений пункт повторюється в кількох чергах – це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць.
При цьому тривалість відключення вулиці мала не перевищувати 4 години.
У ДТЕК також закликали клієнтів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.
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Нагадаємо:
- Стабільне електропостачання для всіх споживачів планується відновити протягом декількох днів, відтак може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики у вигляді віялових відключень. Вони застосовуватимуться у чотирьох областях України та столиці.