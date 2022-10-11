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На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 22:53
На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики
pixabay

У Київській області через дефіцит потужності компанія ДТЕК збільшить кількість відключених від електроенергії клієнтів: замість однієї черги відключать дві. 

Джерело: ДТЕК Київські електромережі у Facebook

Пряма мова: "Дефіцит потужності збільшується і ми на вимогу НЕК Укренерго вимушені збільшувати кількість відключених клієнтів, тому наразі обмеження застосовуються для обох черг".

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Деталі: 11 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго ДТЕК тимчасово обмежив електропостачання до частини населених пунктів 1-ої черги.

Зазначалося, що якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, будуть відключати наступну чергу:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00
  • 2 черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00

Якщо населений пункт повторюється в кількох чергах – це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць.

При цьому тривалість відключення вулиці мала не перевищувати 4 години. 

У ДТЕК також закликали клієнтів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Читайте також: Росія руйнує енергетичну інфраструктуру. Як підготуватися до аварійних відключень?

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Теми: Київська областьелектроенергіяобстрілРосія
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