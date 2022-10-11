Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 22:53
pixabay

У Київській області через дефіцит потужності компанія ДТЕК збільшить кількість відключених від електроенергії клієнтів: замість однієї черги відключать дві. 

Джерело: ДТЕК Київські електромережі у Facebook

Пряма мова: "Дефіцит потужності збільшується і ми на вимогу НЕК Укренерго вимушені збільшувати кількість відключених клієнтів, тому наразі обмеження застосовуються для обох черг".

Деталі: 11 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго ДТЕК тимчасово обмежив електропостачання до частини населених пунктів 1-ої черги.

Зазначалося, що якщо у енергосистеми існуватиме подальша потреба у стабілізації, будуть відключати наступну чергу:

  • 1 черга – 6.00-10.00, 14.00-18.00 та 22.00-02.00
  • 2 черга – 10.00-14.00, 18.00-22.00 та 02.00-06.00

Якщо населений пункт повторюється в кількох чергах – це означає, що відключення буде стосуватись різних вулиць.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому тривалість відключення вулиці мала не перевищувати 4 години. 

У ДТЕК також закликали клієнтів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Читайте також: Росія руйнує енергетичну інфраструктуру. Як підготуватися до аварійних відключень?

Нагадаємо:

Теми: Київська областьелектроенергіяобстрілРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

інфографікаПовітряні сили знищили 4 вертольоти Росії за 18 хвилин

Столтенберг: Посилення протиповітряної оборони України буде топ-пріоритетом НАТО

ФСБ готує план евакуації родин своїх офіцерів з України – ЦНС

Українці значно покращили своє ставлення до ОУН-УПА – опитування

ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, окупанти укріплюють оборону – Гайдай

ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі "стилем" Суровікіна

Усі новини...
Київська область
Закатували та кинули в братську могилу: історія старости Мотижина, яка з сім'єю не покинула односельчан
Поліція посилює вуличне патрулювання Київщини ввечері і вночі
На Київщині через обстріли росіян травмувався лев Берцель
Останні новини
14:02
Сервісні центри МВС відновили роботу у тих регіонах, де немає перебоїв зі світлом
14:02
Росіяни привезли іранських інструкторів для "шахедів" у Залізний порт – ЦНС
13:55
Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати двічі менше готівки — НБУ
13:52
6-річна дівчинка втратила обидві ноги через російський обстріл Нікополя
13:40
Гроссі зустрівся з Путіним та вкотре закликав до створення зони безпеки навколо ЗАЕС
13:30
інфографікаПовітряні сили знищили 4 вертольоти Росії за 18 хвилин
13:30
Intel планує суттєве скорочення персоналу на тлі падіння попиту на комп'ютери – ЗМІ
13:29
ЄС готує рішення про неприйняття закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях України
13:28
Курс валют на 12 жовтня: гривня продовжує стрімко зміцнюватися
13:11
НАТО проведе щорічні навчання з ядерного стримування на тлі погроз Путіна
Усі новини...