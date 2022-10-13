Зеленський про Путіна: Домовлятися із неадекватними людьми складно

Президент України Володимир Зеленський вважає президента Росії Володимира Путіна не зовсім адекватною людиною та терористом за своєю суттю, з яким не можна вести переговори.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF

Пряма мова: "Ставлення змінилося і до мене і до нас у канцлера (Олафа Шольца – ред.), і у нас до канцлера… Мені здається, що канцлер у тематиці війни побачив наслідки того, що президент Росії говорить одне, а чинить зовсім не так – і ми говоримо не про публічні заяви, а про особисті обіцянки Путіна…

Мені здається, канцлер побачив, що довіряти президенту Росії не можна і що Україна права. Ми довго стукали у вікна та німецькі двері, щоб вони були для нас відчинені і нас почули: ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми і домовлятися з неадекватними людьми складно.

Вони можуть вам щось пообіцяти і відразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, котрі до кінця не знають, чого вони хочуть. Тому що вони емоційно щодня змінюють своє ставлення. Канцлер глибше занурився в тему – я вдячний, це сильно впливає".

Деталі: У цьому інтерв'ю Зеленський також сказав, що до вторгнення він кілька разів намагався поговорити з Путіним, але росіяни не хотіли розмовляти з ним. Вони вторглися в Україну – а тепер стверджують, що хочуть переговорів.

Український лідер готовий говорити із тим, хто реально хоче миру. Зараз Путін говорить про переговори, а його війська випускають 100 ракет по Україні, її енергетичних об'єктах.

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Пряма мова: "Він (Путін – ред.) неадекватний, не розуміє, що навпаки нас об'єднує. Мало того, він або не хоче жодних діалогів між нашими країнами, або не розуміє, що з кожним їхнім ракетним ударом шанси на переговори зникають, випаровуються.

Він для нашої країни сьогодні – це об’єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче говорити. Про що говорити? Як країна, яка виступає за мир, ми говоримо: "Так, ми з Росією будемо говорити, звісно, але з іншою особою вже… Хтось з'явиться".

Деталі: На думку Зеленського, європейським лідерам також треба дати зрозуміти РФ, що з Путіним переговори неможливі.

"Він (Путін) погрожує всім нам ядерною зброєю... Треба чітко сказати росіянам: ми не можемо з ним розмовляти (..), ми не хочемо мати справу з терористами", – сказав він.

Зеленський сказав, що росіяни йдуть на ядерний шантаж і залякування Європи холодом, тому що багато років поспіль їм давали ініціативу.

"Європа кланялася, а не можна – треба дивитися очі в очі. Я не кажу, що росіяни мали кланятися. Усі країни мають бути рівними і дивитися одна одній у вічі. Росіянам тепер доведеться лише вибачатися – ніхто не збирається просто так забути те, що вони зробили. Має бути перехоплення ініціативи. Не може одна країна диктувати всьому світу, як жити, грітися чи не грітися, бути на одній газовій голці", – сказав президент.

На думку Зеленського, "поки людина окупант, має бути повна її ізоляція" – не можна давти слабину, тому що "він буде забирати (території – ред.) шматок за шматком".

Український лідер вважає, що Європі потрібно пережити одну зиму, щоб Росія перестала "викручувати руки".

Зеленський також сказав, що Путін може закінчити війну та спробувати зберегти своє життя, відійшовши на свою територію, "історично поставити паузу".

Він вважає, що Путін повинен боятися, що народ його "зжере", – але поки що росіяни "бояться розплющити очі й побачити правду".