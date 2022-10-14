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AP: Пентагон обговорює можливе фінансування Starlink в Україні після звернення Маска

П'ятниця, 14 жовтня 2022, 20:23
логотип Starlink, фото Getty Images

Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink, що використовується в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції AP сказав американський посадовець на умовах анонімності.

Він уточнив, що питання обговорювалося на зустрічах у Пентагоні та на рівні керівництва, але поки остаточного рішення ухвалено не було.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх додала AP, що відомство "перебуває на зв’язку зі SpaceX" щодо ситуації із системою Starlink в Україні, відмовившись оголошувати інші подробиці.

Напередодні CNN повідомив, що компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Маск пізніше підтвердив цю інформацію, а також натякнув, що ображений на українського посла Андрія Мельника, який після публікації американцем "мирного плану" англійською мовою його послав.

Зазначимо, у матеріалі CNN йдеться, що відповідний лист компанії до Пентагону був надісланий "минулого місяця" - відповідно, у вересні, тоді як хвиля обурення через пропозицію Маска піти на поступки РФ щодо України - коли й з’явився недипломатичний коментар Мельника - здійнялася на початку жовтня. 

ВІДЕО ДНЯ

Термінали супутникового зв’язку Starlink від початку повномасштабної війни були життєво важливим елементом для зв’язку українських військових. В Україні їх вже близько 20 тисяч. Усі термінали були оплачені США, а не надавались компанією Україні за свій рахунок, але SpaceX забезпечувала пільгове обслуговування.

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