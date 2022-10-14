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П’ять держав ЄС пропонують синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 21:25

Естонія, Ірландія, Латвія, Литва і Польща надіслали Європейській комісії пропозиції для дев’ятого пакету санкцій, в якому зокрема пропонують запровадити проти Білорусі такі ж обмеження, як і проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", в розпорядженні якого опинився документ.

Синхронізація санкцій, введених проти Росії та Білорусі, вже деякий час обговорюється в Брюсселі. За словами дипломатів ЄС, існує дві мети: по-перше, якомога сильніше вдарити по білоруській економіці та змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві, а по-друге, щоби росіяни не намагалися обійти санкції.

Питання в тому, чи буде одностайна згода всіх країн після нещодавніх повідомлень про те, що Росія атакувала цивільні цілі в Україні з використанням білоруських баз.

Що стосується пропозицій подальших санкцій проти Москви, то вони передбачають заборону на імпорт діамантів із Росії, заборону на використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС і заборону на продаж нерухомості росіянам. Це санкції, які були вилучені з восьмого пакету санкцій під час переговорів.

Крім того, п'ять країн підтвердили свою пропозицію про відключення всіх російських банків від глобальної системи фінансових розрахунків SWIFT, накладення санкцій на атомну енергетику та обмеження на інші послуги.

За даними ЗМІ, в ЄС ведеться робота над новим пакетом санкцій проти Росії – дев’ятим від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він може включити конфіскацію активів у Росії, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах.

ВІДЕО ДНЯ

10 жовтня Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2", а також анонсував повернення до Білорусі російських військових.

Незалежні білоруські ЗМІ стверджують, що в країні почалася прихована мобілізація. На цьому тлі в Білорусі запровадили "режим підвищеної терористичної небезпеки".

Що насправді можуть означати погрози Лукашенка - дивіться у відеопоясненні "ЄвроПравди", а також у статті Лукашенко готується до нападу: які погрози здатен втілити білоруський диктатор.

Теми: ЄСсанкціїБілорусьЗМІ
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